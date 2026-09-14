Francoforte: scambi al rialzo per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia attiva nel settore farmaceutico , in guadagno del 2,34% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresenius Medical Care evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore tedesco di apparecchi per la dialisi rispetto all'indice.





Lo scenario di breve periodo di Fresenius Medical Care evidenzia un declino dei corsi verso area 38,96 Euro con prima area di resistenza vista a 39,56. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 38,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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