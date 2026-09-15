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Invito all'acquisto per Fresenius Medical Care

Finanza
Invito all'acquisto per Fresenius Medical Care
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Ottima performance per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, tra i titoli dell'indice DAX, che ha chiuso in rialzo del 2,91%.


Operatività odierna:
A livello operativo, Fresenius Medical Care presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 39,56 Euro, con stop loss impostato a quota 36,9 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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