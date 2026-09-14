Francoforte: scambi negativi per RWE
(Teleborsa) - Retrocede la compagnia energetica tedesca, con un ribasso del 2,21%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di RWE rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, il produttore tedesco di energia è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 59,33 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 58,09. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 60,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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