Francoforte: scambi negativi per RWE

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia energetica tedesca , con un ribasso del 2,21%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di RWE rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, il produttore tedesco di energia è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 59,33 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 58,09. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 60,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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