Francoforte: andamento rialzista per RWE
(Teleborsa) - Avanza la compagnia energetica tedesca, che guadagna bene, con una variazione dell'1,92%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che RWE mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,24%, rispetto a -2,06% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore tedesco di energia. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, RWE evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 59,87 Euro. Primo supporto a 58,69. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 57,97.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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