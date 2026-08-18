Londra: brillante l'andamento di RELX

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,86%.



Lo scenario su base settimanale di RELX rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per RELX , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 24,73 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 25,44 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 24,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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