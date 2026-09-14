Parigi: rosso per Safran
(Teleborsa) - Sottotono la società ingegneristica, che passa di mano con un calo del 2,24%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Safran, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo della multinazionale francese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 328 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 336,4, mentre il primo supporto è stimato a 319,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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