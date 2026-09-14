STMicroelectronics, scendono le quotazioni a Parigi
(Teleborsa) - Retrocede molto il microchip-maker italo-francese, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,63%.
Lo scenario su base settimanale di STMicroelectronics rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il grafico attuale del produttore di semiconduttori evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 42,31 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 43,17. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 42,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```