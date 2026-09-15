Analisi Tecnica: indice MDAX del 14/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre

In forte ribasso l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la seduta con un disastroso -1,92%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 30.561,4. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 32.048,6. Il peggioramento dell'indice MDAX è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 30.065,7.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)