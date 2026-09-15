Banca del Fucino: nessun rapporto con S.S. Lazio, nessun coinvolgimento nell'inchiesta

(Teleborsa) - Banca del Fucino afferma di non essere indagata e non essere destinataria di alcun provvedimento nell'ambito dell'inchiesta sulla diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della S.S. Lazio in Borsa. L'inchiesta della Procura di Roma ha portato alle perquisizioni - effettuate oggi dai Carabinieri del Nucleo Investigativo - nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, dell'AD Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani, noto faccendiere e collaboratore del Tempo. Al centro delle indagini c'è una presunta campagna per forzare il presidente Claudio Lotito a vendere la Lazio.



Banca del Fucino esprime "piena fiducia nell'operato del presidente Mauro Masi e dell'AD Francesco Maiolini, sicura che gli accertamenti in corso ne confermeranno la correttezza".



Banca del Fucino non ha mai finanziato, direttamente o indirettamente, alcuna iniziativa, campagna o attività riconducibile alle vicende oggetto dell'indagine, né alcuna iniziativa lesiva degli interessi della S.S. Lazio, dei suoi azionisti e dei suoi vertici. La banca, inoltre, non detiene azioni della S.S. Lazio, non ha mai ricevuto alcun mandato per l'acquisto della società o di sue partecipazioni e non ha mai svolto attività di advisory per soggetti a qualunque titolo interessati alla stessa.

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