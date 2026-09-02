MPS colloca con successo green bond subordinato Tier 2 da 500 milioni di euro

(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena
ha concluso con successo il collocamento di una nuova emissione obbligazionaria subordinata Tier 2 con caratteristica Green
, a tasso fisso con durata 10,5 anni (scadenza marzo 2037) e opzione di rimborso anticipato dopo 5,5 anni, per un importo pari a 500 milioni di euro
.
L’operazione rappresenta la terza emissione
con caratteristiche ESG realizzata da BMPS a partire dal luglio 2024 per un totale di 1,75 miliardi di euro
. I proventi dell’emissione saranno destinati al rifinanziamento di Eligible Green Projects, come definiti nel Green, Social and Sustainability Bonds Framework di BMPS.
La cedola fissa annuale
è pari a 4,625% e il prezzo di re-offer è pari a 99,509%, corrispondente ad uno spread
di 145 punti base sopra il mid-swap, ad un livello di 70 punti base inferiore rispetto alla precedente emissione subordinata Tier 2 del luglio 2025.
L’operazione ha registrato una raccolta ordini per oltre 1 miliardo di euro
con il coinvolgimento di primari investitori istituzionali italiani ed internazionali. Il risultato conferma la fiducia del mercato nel percorso del Gruppo Montepaschi con il processo di integrazione di Mediobanca
e con i recenti obiettivi
di crescita del Gruppo Montepaschi.
La domanda è stata caratterizzata da un’ampia diversificazione
, sia per tipologia di investitori, sia per area geografica con ordini provenienti principalmente da Regno Unito e Irlanda (41%), Francia (22%), Germania, Austria e Svizzera (14%), Italia (13%) e altri Paesi europei (10%). Il 75 % degli ordini allocati provengono da investitori con un focus ESG.
Con questa operazione, realizzata nell’ambito del Programma Debt Euro Medium Term Notes
, la Banca conferma la propria capacità di accesso ai mercati internazionali dei capitali su tutti i comparti obbligazionari e prosegue nell’attuazione del Funding Plan di Gruppo per il 2026.
I titoli saranno emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Euronext Securities Milan
(Monte Titoli). Il rating atteso è Ba2
da parte di Moody’s, BB
da parte di Fitch e BBH
da parte di Morningstar DBRS. L’obbligazione sarà inoltre quotata presso la Borsa di Lussemburgo
.