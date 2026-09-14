TISG, nessun altra lista per Collegio Sindacale oltre a quella della holding di Costantino
(Teleborsa) - The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha reso noto che, con riferimento alla riapertura dei termini per la presentazione delle liste di candidati alla carica di sindaco in vista dell'assemblea degli azionisti convocata per il giorno 30 settembre 2026, alla scadenza del nuovo termine non sono pervenute ulteriori liste di candidati alla carica di membro del collegio sindacale. Risulta pertanto confermata quale unica lista depositata quella presentata dall'azionista GC Holding (società di Giovanni Costantino), titolare di 28.410.000 azioni ordinarie, pari al 53,604% del capitale sociale.
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