Banco BPM, completata con successo l'operazione di riacquisto delle obbligazioni al 2027

(Teleborsa) - Banco BPM ha annunciato i risultati finali dell'offerta di riacquisto per cassa rivolta alla totalità dei detentori del prestito obbligazionario denominato "€500.000.000 Fixed Rate Social Senior Preferred Notes due 29 November 2027".



In data 14 settembre 2026, Banco BPM ha emesso un nuovo prestito obbligazionario European Green Bond Senior Non Preferred, con scadenza settembre 2032, per un ammontare pari a 750 milioni di euro, nell'ambito del proprio Programma Euro Medium Term Note da 25 miliardi di euro. Pertanto, la condizione relativa alla nuova emissione è stata soddisfatta. Alla scadenza dell'Offerta, l'ammontare nominale complessivo di Titoli Esistenti validamente offerti per il riacquisto ammontava a 263.498.000 euro. Ai sensi dei termini e delle condizioni d'Offerta, Banco BPM intende accettare il riacquisto di Titoli Esistenti validamente offerti per un ammontare nominale complessivo pari a 263.498.000 euro.



Tenuto conto, su base pro forma, dell'Ammontare Accettato, il valore nominale complessivo dei Titoli Esistenti riacquistati da Banco BPM risulta pari a 266.638.000 euro, rappresentativo del 53,33% dell'ammontare nominale complessivo dei Titoli Esistenti originariamente emessi.

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