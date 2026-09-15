Banco BPM conclude il buyback da 7 milioni di euro

(Teleborsa) - Banco BPM , facendo seguito al comunicato del 14 settembre 2026, ha reso noto di aver acquistato il 15 settembre 2026 sull'Euronext Milan 436.880 azioni proprie, pari allo 0,03% delle azioni ordinarie in circolazione, a un prezzo medio di 16,022695 euro per azione, per un controvalore complessivo di 6.999.994,99 euro, nell’ambito del programma di buyback a servizio dei piani di incentivazione ai dipendenti.



Con tali operazioni, che hanno determinato la conclusione del Programma, Banco BPM, tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio all'avvio del Programma, porta a 9.778.107 il numero di azioni proprie detenute, pari allo 0,65% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, frazionale ribasso per la Banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che chiude gli scambi con una perdita dello 0,43%.





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