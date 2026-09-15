Lettura rialzista per Banco BPM
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Chiusura in rosso per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, componente del FTSE MIB, che termina la seduta segnando un calo dello 0,92%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 16,1 Euro, con stop loss individuato a livello 15,37 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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