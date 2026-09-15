Francoforte: DWS in forte calo
(Teleborsa) - Pressione su DWS, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,13%.
Il movimento di DWS, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 73,77 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 70,97. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 69,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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