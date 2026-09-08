Attese positive per DWS

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre

Ribasso per DWS , tra i componenti del MDAX , che chiude la seduta con una flessione dello 0,13%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

A livello operativo, DWS è da comprare ai prezzi attuali pari a 75,85 Euro con stop loss individuato a quota 72,58 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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