Attese positive per DWS
(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Ribasso per DWS, tra i componenti del MDAX, che chiude la seduta con una flessione dello 0,13%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
A livello operativo, DWS è da comprare ai prezzi attuali pari a 75,85 Euro con stop loss individuato a quota 72,58 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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