Francoforte: nuovo spunto rialzista per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Balza in avanti Redcare Pharmacy N.V , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,10%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Redcare Pharmacy N.V , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Redcare Pharmacy N.V , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 52,75 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 54,05. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 51,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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