Lettura rialzista per International Paper
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Chiusura in rosso per il produttore mondiale di carta ed imballaggi, componente dell'S&P-500, che termina la seduta segnando un calo dello 0,12%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 40,99 USD, con stop loss individuato a livello 44,33 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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