Segnali d'acquisto per International Paper
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Composto ribasso per il produttore mondiale di carta ed imballaggi, tra i componenti dell'S&P-500, in flessione dello 0,44% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su International Paper disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 36,3 USD, con stop loss stimato a quota 44,33 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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