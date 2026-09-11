Invito all'acquisto per Cummins
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Ribasso composto e controllato per il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori, componente dell'S&P-500, che archivia la sessione in flessione dello 0,85% sui valori precedenti, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 550 USD, Cummins è molto appetibile con stop loss impostato a quota 146,4 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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