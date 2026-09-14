Seduta molto negativa per il comparto chimico italiano (-1,80%), si concentrano le vendite su SOL
(Teleborsa) - Rosso per l'indice del settore chimico che supera l'andamento in discesa del settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso la giornata a quota 52.356,4 con una perdita di 958,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'indice EURO STOXX Chemicals che arretra a 1.546, dopo una partenza a 1.561.
Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto chimico, chiusura in rosso per SOL, che termina la seduta segnando un calo dell'1,84%.
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