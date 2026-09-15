Parigi: calo per LVMH
(Teleborsa) - Retrocede la holding francese, con un ribasso del 2,62%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di LVMH, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le tendenza di medio periodo della multinazionale del lusso si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 411,8 Euro. Supporto stimato a 403,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 419,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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