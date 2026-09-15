Prada, Guerra: Armani non è nei nostri piani, impegnati sull'evoluzione di Versace

(Teleborsa) - Prada, società di moda italiana quotata a Hong Kong, è impegnata a rilanciare l'attività di Versace, acquisita lo scorso anno, e non sta valutando un'offerta per Armani. Lo ha detto a Reuters il CEO Andrea Guerra, in un momento in cui - a un anno dalla scomparsa del suo fondatore - per Armani si apre il periodo che dovrebbe portare alla cessione di una quota del 15% della maison.



"Armani non è nei nostri piani. Oggi siamo impegnati in molte altre cose, tra cui l'evoluzione di Versace, quindi non è all'ordine del giorno", ha detto Guerra, aggiungendo che, dall'acquisizione di Versace, Prada si è concentrata sull'integrazione, sulle sinergie e sull'efficienza, ma che negli ultimi tre mesi l'attenzione si è spostata sul futuro del marchio.

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