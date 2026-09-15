Quadro rialzista per Norfolk Southern
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Seduta in ribasso per la società specializzata nel trasporto di merci su rotaia, parte dell'S&P-500, che porta a casa un decremento dello 0,07%, ma che mostra un quadro tecnico di medio periodo positivo.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 320,1 USD, con stop loss posto a quota 161,7, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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