Invito all'acquisto per Norfolk Southern

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Ribasso composto e controllato per la società specializzata nel trasporto di merci su rotaia , componente dell' S&P-500 , che archivia la sessione in flessione dello 0,65% sui valori precedenti, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 338,9 USD, con stop loss fissato a livello 161,7 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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