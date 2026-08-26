Invito all'acquisto per Norfolk Southern

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Ribasso composto e controllato per la società specializzata nel trasporto di merci su rotaia , componente dell' S&P-500 , che archivia la sessione in flessione dello 0,49% sui valori precedenti, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 351,2 USD, con stop loss calcolato a quota 161,7 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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