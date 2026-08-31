Maltempo a Cremona: CNA al fianco delle imprese colpite

(Teleborsa) - Il presidente nazionale della CNA, Dario Costantini, ha visitato alcune imprese di Cremona gravemente danneggiate dal maltempo, portando la vicinanza e la solidarietà dell’intero sistema CNA agli imprenditori e alle loro famiglie. Con Costantini erano presenti la vicepresidente nazionale Eleonora Rigotti, il presidente di CNA Lombardia Giovanni Bozzini e il presidente di CNA Cremona Marcello Parma.



La delegazione ha potuto verificare direttamente l’entità dei danni alle attività produttive e raccogliere le testimonianze degli imprenditori, impegnati nel ripristino di locali, impianti e attrezzature per tornare operativi nel più breve tempo possibile. Costantini ha inoltre avuto modo di confrontarsi con il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e con il presidente della Camera di commercio locale, Gian Domenico Auricchio.



"Essere qui significa testimoniare concretamente che nessun imprenditore deve sentirsi solo di fronte alle conseguenze di eventi tanto violenti", ha dichiarato Costantini. "CNA è e sarà al fianco delle imprese colpite. Anche in questa circostanza, l'Associazione si attiverà per offrire sostegni concreti ai propri associati e accompagnarli nel difficile percorso verso il ritorno alla normalità".



Il presidente CNA ha ribadito anche la necessità di interventi rapidi da parte delle istituzioni e del sistema assicurativo. "Le imprese non possono essere lasciate in attesa. Servono interventi urgenti, procedure semplici, una rapida valutazione dei danni e indennizzi in tempi certi. Uno dei pilastri dell’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali era proprio quello di garantire la continuità operativa delle attività economiche. È adesso, davanti a imprese che rischiano di fermarsi, che questo principio deve tradursi in fatti".



Per CNA è fondamentale consentire alle aziende di ripartire rapidamente, tutelando investimenti, occupazione e ruolo economico delle imprese sul territorio.



"La capacità di reazione degli imprenditori è straordinaria – ha concluso Costantini – ma non può sostituire la responsabilità delle istituzioni e degli operatori assicurativi. La rapidità degli interventi sarà decisiva per impedire che i danni provocati dal maltempo si trasformino nella chiusura di attività sane e nella perdita di posti di lavoro".

Condividi

```