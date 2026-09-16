Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 15/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Seduta moderatamente positiva per il principale indice della Borsa di Londra, che ha chiuso in rialzo a 10.701,3.
Lo status tecnico di medio periodo del FTSE 100 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 10.729,6. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 10.818,3, mentre il primo supporto è stimato a 10.641.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)