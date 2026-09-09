Analisi Tecnica: indice MDAX dell'8/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Piccolo spunto rialzista per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,43%.
L'esame di breve periodo dell'indice MDAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 32.739,6 e primo supporto individuato a 32.153,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 33.325,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)