Milano 14:38
51.630 -1,05%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 14:38
10.696 -1,07%
Francoforte 14:38
25.606 -1,55%

Analisi Tecnica: indice MDAX dell'8/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX dell'8/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Piccolo spunto rialzista per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,43%.

L'esame di breve periodo dell'indice MDAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 32.739,6 e primo supporto individuato a 32.153,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 33.325,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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