Milano 11:47
51.786 +0,45%
Nasdaq 15-set
28.938 0,00%
Dow Jones 15-set
52.093 -0,63%
Londra 11:47
10.690 +0,30%
Francoforte 11:47
25.425 +0,09%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 15/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 15/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Lieve ribasso per il maggiore indice americano, che chiude in flessione dello 0,45%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'S&P 500, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 7.562. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 7.633,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7.538,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```