Altea Green Power, Equita passa a "hold" e taglia il target price
(Teleborsa) - Debole la giornata per Altea Green Power che passa di mano con un calo dell'1,37%.
Gli analisti di Equita rivedono la raccomandazione sul titolo a "Hold" dalla precedente "Buy" e tagliano il target price a 7,50 euro rispetto agli 8,60 euro indicati in precedenza.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Star, evidenzia un rallentamento del trend dell'azienda specializzata nello sviluppo e realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici rispetto all'indice dei titoli del segmento STAR, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Altea Green Power suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 6,407 Euro con tetto rappresentato dall'area 6,577. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 6,343.
```