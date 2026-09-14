Altea Green Power, Equita passa a "hold" e taglia il target price

(Teleborsa) - Debole la giornata per Altea Green Power che passa di mano con un calo dell'1,37%.



Gli analisti di Equita rivedono la raccomandazione sul titolo a "Hold" dalla precedente "Buy" e tagliano il target price a 7,50 euro rispetto agli 8,60 euro indicati in precedenza.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Star , evidenzia un rallentamento del trend dell' azienda specializzata nello sviluppo e realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici rispetto all' indice dei titoli del segmento STAR , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



Il quadro tecnico di Altea Green Power suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 6,407 Euro con tetto rappresentato dall'area 6,577. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 6,343.

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