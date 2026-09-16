Eurozona, produzione industriale ristagna ma fa meglio delle attese

(Teleborsa) - Ristagna la produzione industriale dell'Eurozona. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), l'output ha registrato a luglio un calo dello 0,1% su base mensile, in linea con il dato rivisto del mese precedente (da un preliminare di zero). Le attese degli analisti indicavano tuttavia una contrazione dello 0,2%. Su base annua la produzione non ha evidenziato variazioni, contro il -0,3% rivisto precedente ed atteso.



Parallelamente nell'Unione a Ventisette, la produzione è scesa dello 0,3% su base mensile, registrando un incremento dello 0,3% a livello tendenziale.



Le maggiori diminuzioni mensili sono state registrate in Danimarca (-4,2%), Bulgaria (-2,9%) e Lituania (-2,4%). Gli aumenti più consistenti si sono invece osservati in Lussemburgo (+4,5%), Croazia (+3,9%) e Irlanda (+2,6%).

Condividi

```