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Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 0,80%
Il FTSE MIB chiude a 51.969,12 punti
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16 settembre 2026 - 17.39
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