Milano 17:35
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Dow Jones 18:39
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Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 0,80%

Il FTSE MIB chiude a 51.969,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 0,80%
Milano guadagna bene e porta a casa un +0,8%, terminando la sessione a 51.969,12 punti.
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