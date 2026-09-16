Milano 15-set
51.555 0,00%
Nasdaq 15-set
28.938 -0,65%
Dow Jones 15-set
52.093 -0,63%
Londra 15-set
10.658 0,00%
Francoforte 15-set
25.402 0,00%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 24.667,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 24.667,24 in apertura.
Condividi
```