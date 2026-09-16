Cembre corre in Borsa con Berenberg che incrementa il target price

(Teleborsa) - Ottima seduta a Piazza Affari per Cembre , società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazione, dopo che Berenberg ha incrementato il target price a 80 euro per azione dai precedenti 73 euro.



Cembre si attesta a 85,9 euro, con un aumento del 6,58%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 87,2 e successiva a 91,1. Supporto a 83,3.

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