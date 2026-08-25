Forte interesse per Cembre

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

Brilla il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Star , che chiude la seduta con un aumento dell'1,61%.





Operatività odierna:

Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 81,9 Euro, con stop loss individuato a livello 77,18 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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