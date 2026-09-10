Fine Food, Berenberg taglia il target price e conferma "Buy"

(Teleborsa) - Gli analisti di Berenberg confermano la raccomandazione "Buy" su Fine Food & Pharmaceuticals , mantenendo un’impostazione positiva sul titolo. La banca d’affari ha tuttavia rivisto al ribasso il target price, portandolo a 11,90 euro dai precedenti 14,50 euro.



La revisione dell’obiettivo di prezzo riflette un aggiornamento delle stime e delle valutazioni, senza modificare il giudizio complessivo sull’azione. La conferma del Buy segnala quindi una valutazione ancora favorevole sulle prospettive della società e sul potenziale di apprezzamento del titolo.



Nel frattempo il titolo quotato a Piazza Affari si muove verso il basso con una flessione del 3,28%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Star , evidenzia un rallentamento del trend del produttore italiano di integratori alimentari rispetto all' indice dei titoli del segmento STAR , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



Analizzando lo scenario di Fine Foods & Pharmaceuticals NTM si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,967 Euro. Prima resistenza a 7,267. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,853.



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