Fine Food, Berenberg taglia il target price e conferma "Buy"
(Teleborsa) - Gli analisti di Berenberg confermano la raccomandazione "Buy" su Fine Food & Pharmaceuticals, mantenendo un’impostazione positiva sul titolo. La banca d’affari ha tuttavia rivisto al ribasso il target price, portandolo a 11,90 euro dai precedenti 14,50 euro.
La revisione dell’obiettivo di prezzo riflette un aggiornamento delle stime e delle valutazioni, senza modificare il giudizio complessivo sull’azione. La conferma del Buy segnala quindi una valutazione ancora favorevole sulle prospettive della società e sul potenziale di apprezzamento del titolo.
Nel frattempo il titolo quotato a Piazza Affari si muove verso il basso con una flessione del 3,28%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Star, evidenzia un rallentamento del trend del produttore italiano di integratori alimentari rispetto all'indice dei titoli del segmento STAR, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Analizzando lo scenario di Fine Foods & Pharmaceuticals NTM si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,967 Euro. Prima resistenza a 7,267. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,853.
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