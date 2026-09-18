Milano 10:11
52.202 -0,35%
Nasdaq 17-set
29.447 0,00%
Dow Jones 17-set
51.778 +0,61%
Londra 10:12
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Francoforte 10:11
25.592 -0,49%

Lettura rialzista per Cembre

Finanza
Lettura rialzista per Cembre
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Balza in avanti il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Star, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,23%.


Operatività odierna:
Le azioni di Cembre, su questi prezzi fissati a 86,2 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 82,75 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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