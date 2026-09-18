Lettura rialzista per Cembre
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Balza in avanti il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Star, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,23%.
Operatività odierna:
Le azioni di Cembre, su questi prezzi fissati a 86,2 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 82,75 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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