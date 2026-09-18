Lettura rialzista per Cembre

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Balza in avanti il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Star , che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,23%.





Operatività odierna:

Le azioni di Cembre , su questi prezzi fissati a 86,2 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 82,75 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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