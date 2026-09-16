Cherry Bank eroga finanziamento per rilancio Goldplast

(Teleborsa) - Cherry Bank ha perfezionato a favore di Goldplast un finanziamento di 7,4 milioni di euro, di cui 4 milioni in linee di credito a favore dei nuovi investimenti ed i restanti 3,4 milioni in factoring.



Goldplast è un’azienda italiana specializzata nella produzione di articoli di plastica di fascia alta, riciclabili e riutilizzabili, nel settore del food & beverage e tableware (articoli per la tavola, ndr) con una presenza in oltre 35 Paesi a livello globale. A seguito dell’evoluzione della normativa europea sui prodotti monouso, il settore ha sperimentato una rilevante contrazione della domanda che ha portato l’azienda ad accelerare un percorso di riposizionamento già in atto. Dal 2022 il mercato ha recuperato il proprio trend positivo che Goldplast è stata in grado di cogliere.



Il finanziamento di Cherry Bank si inserisce in questo contesto. L’obiettivo è sostenere Goldplast e i suoi piani di rilancio con l’erogazione di 4 milioni a supporto dei nuovi investimenti e ulteriori 3,4 milioni di factoring a sostegno del capitale circolante.



"Cherry Bank è intervenuta per favorire e rafforzare il percorso di crescita di Goldplast offrendo non solo finanza ma un sistema di competenze specialistiche a supporto del futuro dell’impresa", spiega Laura Gasparini, Chief Corporate & Investment Banking Officer di Cherry Bank.



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