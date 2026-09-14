Credito Lombardo Veneto e Rattix perfezionano operazione di inventory finance da 20 milioni di euro

(Teleborsa) - Credito Lombardo Veneto e Rattix, piattaforma digitale italiana specializzata nella compravendita di veicoli e nei servizi di mobility, hanno perfezionato un'operazione di inventory finance da 20 milioni di euro finalizzata a sostenere l'espansione della flotta e accompagnare lo sviluppo della piattaforma.



L'operazione, realizzata attraverso la società veicolo Rattix One, prevede l'emissione di titoli partly-paid per un importo complessivo fino a 20 milioni di euro. Per Credito Lombardo Veneto rappresenta il primo investimento nel segmento dell'inventory finance e un ulteriore passo nello sviluppo della piattaforma di finanza strutturata della banca.



L'inventory finance è una forma di finanziamento del capitale circolante che consente a un'impresa di sostenere l'acquisto e la gestione del magazzino senza doverne finanziare integralmente il costo con risorse proprie o attraverso linee di credito tradizionali. Nell'operazione, gli attivi sono rappresentati dai veicoli acquistati da Rattix sul mercato secondo criteri di selezione predefiniti; la cartolarizzazione ha ad oggetto i proventi derivanti dalla titolarità dei beni mobili. La struttura collega così il finanziamento al valore e alla rotazione del magazzino, mettendo a disposizione di Rattix una fonte di capitale strutturata e scalabile per ampliare la flotta e sostenere la crescita dell'attività.



Credito Lombardo Veneto ha sottoscritto i titoli senior, con un impegno massimo di 14 milioni di euro, e ricopre il ruolo di Account Bank. Rattix sottoscrive integralmente i titoli junior per 6 milioni di euro e opera inoltre in qualità di Asset Manager e Sub-Servicer.



"L'inventory finance è un ottimo esempio di come una banca possa andare oltre il finanziamento tradizionale: comprendere il modello di business e gli attivi sottostanti, costruire intorno ad essi una struttura finanziaria efficiente e mettere a disposizione dell'impresa capitale coerente con le sue esigenze di crescita", ha commentato Paolo Gesa, AD di Credito Lombardo Veneto.



"I nuovi capitali ci permetteranno di ampliare la flotta e accelerare lo sviluppo della piattaforma mantenendo la disciplina operativa, la velocità e l'efficienza che caratterizzano il nostro modello", ha dichiarato Paolo Saltarelli, AD di Rattix.

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