E.ON prevede con BYD il lancio a novembre di una prima offerta congiunta in Germania

Graduale espansione in altri mercati europei

(Teleborsa) - E.ON e BYD hanno siglato una partnership strategica con l'obiettivo di rendere le soluzioni intelligenti per l'energia e la mobilità più accessibili ai clienti in tutta Europa e di estenderne i vantaggi economici a un numero maggiore di persone.



Le due aziende - riporta una nota - prevedono di lanciare nel novembre prossimo la loro prima offerta congiunta sul mercato tedesco. Offerta che combina l'acquisto o il leasing di un veicolo BYD completamente elettrico con un contratto di fornitura di energia elettrica intelligente di E.ON e che è pensata per essere disponibile su tutti i modelli BYD completamente elettrici.



I clienti possono ridurre i costi mensili fino a 20 euro con il leasing di un veicolo. Ciò richiede l'utilizzo di funzioni di ricarica intelligenti. E.ON ottimizza automaticamente il processo di ricarica e premia l'energia elettrica ricaricata in modo flessibile attraverso un programma di bonus dedicato. In questo modo i clienti possono beneficiare direttamente di un utilizzo flessibile dell'energia.



Nella fase successiva, E.ON e BYD intendono estendere gradualmente l'offerta ad altri mercati europei. Allo stesso tempo, entrambi i partner continueranno a migliorare l'esperienza digitale del cliente. Ciò include la perfetta integrazione dei servizi nelle app, nonché l'utilizzo di nuove tecnologie come le applicazioni di realtà ibrida progettate per supportare i clienti durante la configurazione e la messa in servizio del veicolo.

Condividi

```