Datalogic revocata oggi da Euronext Milan

(Teleborsa) - Datalogic è revocata oggi dalla quotazione su Euronext Milan a seguito del completamento dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa sulla società da Hydra Investimenti.



Quest'ultima ha infatti esercitato oggi il diritto di acquisto e, contestualmente, adempiuto all'obbligo di acquisto, dando pertanto corso alla procedura congiunta in relazione a tutte le 2.279.442 azioni residue che erano ancora in circolazione. Inoltre, ha comunicato l'avvenuto deposito e la disponibilità di una somma pari al relativo controvalore complessivo di 12.992.819,40 euro.



I titolari delle azioni residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della procedura congiunta – pari a 5,70 euro per azione residua – direttamente presso i rispettivi intermediari.



Decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge, il diritto dei titolari delle azioni residue di ottenere il pagamento del corrispettivo della procedura congiunta si estinguerà per prescrizione e l'offerente avrà diritto di ottenere la restituzione della porzione di controvalore complessivo non riscossa dagli aventi diritto.







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