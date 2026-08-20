UK, Germania, Francia e Italia diffidano Israele: "Stop a bandi gara in Cisgiordania"

E' quanto afferma una nota congiunta dei leader dei quattro Paesi in risposta ai passi avanti del progetto E1

(Teleborsa) - La decisione del governo israeliano di pubblicare i bandi di gara per il progetto di insediamento E1, che prevede l'espansione di Gerusalemme e l'occupazione della parte Sud della Cisgiordania, "è inaccettabile". Lo ribadisce una nota congiunta dei leader del Regno Unito e di Germania, Francia ed Italia.



"La comunità internazionale si oppone da tempo a questa espansione degli insediamenti e ha espresso le proprie serie preoccupazioni, sia pubblicamente che privatamente. L'insediamento E1 comprometterà la prospettiva della soluzione a due Stati, creando una spaccatura in Cisgiordania e danneggiando la contiguità territoriale dei territori Palestinesi".



"Il diritto internazionale è chiaro: gli insediamenti israeliani in Cisgiordania sono illegali. Questa è la posizione della comunità internazionale, ribadita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite", affermano i leader delle quattro Nazioni, aggiungendo "in un momento di grave instabilità in Cisgiordania, con livelli di violenza senza precedenti da parte dei coloni contro i civili e gravi restrizioni all'economia palestinese, questa decisione è ancora più preoccupante".



"Esortiamo il governo israeliano a ritirare immediatamente questi piani e a porre fine all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania. Non solo ci allontaneranno ulteriormente dalla pace, ma mineranno ulteriormente la reputazione internazionale di Israele. Le imprese - sottolinea la nota congiunta - non dovrebbero prendere in considerazione la partecipazione ai bandi di gara. Devono essere consapevoli delle conseguenze legali e reputazionali, compreso il rischio di essere coinvolti in gravi violazioni del diritto internazionale.



"Ribadiamo il nostro impegno per una pace globale, giusta e duratura basata sulla soluzione dei due Stati. Continueremo ad agire nel suo interesse", conclude la nota.

Condividi

```