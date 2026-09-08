Segnali d'acquisto per E.ON
(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia energetica tedesca, tra i titoli dell'indice DAX, con una variazione percentuale dell'1,14%.
Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 17,7 Euro, con stop loss calcolato a quota 16,69 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```