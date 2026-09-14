Fuga di cervelli dall'intelligenza artificiale di Mountain View
Dopo gli addii di Shazeer e Jumper, l'uscita di Jeff Dean e di tre veterani conferma l'erosione del capitale scientifico di Google DeepMind.
14 settembre 2026 - 16.21
(Teleborsa) - Il 2026 si conferma un anno critico per la ricerca sull'intelligenza artificiale di Google. A giugno i ricercatori Jonas Adler e Alexander Pritzel, tra i contributori chiave del modello Gemini, hanno lasciato l'azienda per Anthropic, dopo l'annuncio di Noam Shazeer, in Google dal 2000, passato a OpenAI, e del direttore di Google DeepMind John Jumper, premio Nobel per la chimica 2024 per AlphaFold, anch'egli approdato ad Anthropic.
Il 5 agosto è arrivato il riassetto ai vertici: Demis Hassabis ha lasciato la carica di amministratore delegato di DeepMind per diventarne presidente e chief scientist di Alphabet, con Koray Kavukcuoglu responsabile dello sviluppo dei modelli, mentre Jeff Dean ha abbandonato l'azienda dopo 27 anni per fondare Discovery Loop. Con lui sono usciti Oriol Vinyals, Quoc Le e Sanjay Ghemawat.
Il fenomeno ha una dimensione strutturale: la quota DeepMind sulle assunzioni di ricerca avanzata nell'area EMEA è scesa dal 49% del 2022-23 al 18,6% del 2025-26. Il mercato aveva già reagito a giugno, con il titolo Alphabet in calo fino al 7%.
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