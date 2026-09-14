Fuga di cervelli dall'intelligenza artificiale di Mountain View

Dopo gli addii di Shazeer e Jumper, l'uscita di Jeff Dean e di tre veterani conferma l'erosione del capitale scientifico di Google DeepMind.

14 settembre 2026 - 16.21

(Teleborsa) - Il 2026 si conferma un anno critico per la ricerca sull'intelligenza artificiale di Google. A giugno i ricercatori Jonas Adler e Alexander Pritzel, tra i contributori chiave del modello Gemini, hanno lasciato l'azienda per Anthropic, dopo l'annuncio di Noam Shazeer, in Google dal 2000, passato a OpenAI, e del direttore di Google DeepMind John Jumper, premio Nobel per la chimica 2024 per AlphaFold, anch'egli approdato ad Anthropic.

Il 5 agosto è arrivato il riassetto ai vertici: Demis Hassabis ha lasciato la carica di amministratore delegato di DeepMind per diventarne presidente e chief scientist di Alphabet , con Koray Kavukcuoglu responsabile dello sviluppo dei modelli, mentre Jeff Dean ha abbandonato l'azienda dopo 27 anni per fondare Discovery Loop. Con lui sono usciti Oriol Vinyals, Quoc Le e Sanjay Ghemawat.

Il fenomeno ha una dimensione strutturale: la quota DeepMind sulle assunzioni di ricerca avanzata nell'area EMEA è scesa dal 49% del 2022-23 al 18,6% del 2025-26. Il mercato aveva già reagito a giugno, con il titolo Alphabet in calo fino al 7%.



Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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