USA, scorte di petrolio calano meno delle attese

(Teleborsa) - Sono diminuite meno delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di greggio, negli ultimi sette giorni al 4 settembre 2026, sono calate di circa 0,4 milioni di barili a 424,1 MBG, contro attese per un calo di 1,4 milioni. La settimana precedente gli stock di greggio erano scesi di circa 4,5 milioni di barili.



In aumento lo stock di distillati che ha registrato una crescita di 2,1 MBG a quota 106,3 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un aumento di 1,3 milioni a quota 206,9 MBG.



Le riserve strategiche di petrolio sono calate di 1,2 milioni MBG a 285,4 MBG.

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