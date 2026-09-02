Usa, scorte petrolio settimanali in calo più delle attese

Riserve strategiche quasi -30% rispetto ad un anno fa.

(Teleborsa) - Sono diminuite più delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di greggio, negli ultimi sette giorni al 28 agosto 2026, sono scese di circa 4,5 milioni di barili a 424.5 MBG, contro attese per un calo di 0,4 milioni. La settimana precedente gli stock di greggio erano aumentati di 0,095 milioni di barili.



In aumento lo stock di distillati che ha registrato una crescita di 0,8 MBG a quota 104,2 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 1,2 milioni a quota 205,7 MBG.



Le riserve strategiche di petrolio sono calate di 1,2 milioni MBG a 286,6 MBG: sono quasi il 30% in meno rispetto ad un anno fa.



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

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