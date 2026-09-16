Francoforte: scambi al rialzo per Hochtief

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la big tedesca delle costruzioni , in guadagno del 3,02% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hochtief , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo del colosso delle costruzioni evidenzia un declino dei corsi verso area 385,1 Euro con prima area di resistenza vista a 392,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 380,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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