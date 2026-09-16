Milano 12:03
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Produzione industriale Unione Europea (YoY) in luglio

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Produzione industriale Unione Europea (YoY) in luglio
Unione Europea, Produzione industriale in luglio su base annuale (YoY) 0%, in aumento rispetto al precedente -0,3% (la previsione era -0,1%).
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