Londra: andamento rialzista per Antofagasta

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia mineraria , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Antofagasta rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve dell' azienda sudamericana estrattrice di rame rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 41,09 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 40,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 41,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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